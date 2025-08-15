Zürich (ots) -In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Hans Michel, wie er die Prozesse in seiner Fahrschule mit einer neuen Website und einem Online-Buchungssystem vereinfachen konnte.Mit über 30 Jahren Erfahrung zählt die Fahrschule Hans Michel zu den etablierten Ausbildungsbetrieben in den Kantonen Obwalden und Nidwalden. Um auch künftig konkurrenzfähig zu bleiben und weitere Lernfahrende anzusprechen, entschied sich das Unternehmen für eine grundlegende Neugestaltung seines Online-Auftritts in Zusammenarbeit mit localsearch.Fahrschule Hans Michel erreicht mehr FahrschülerIm Zentrum der Massnahmen standen die Entwicklung einer modernen Website sowie die Einführung eines digitalen Buchungssystems. Lernfahrende können seither Kurse online buchen, sich über freie Plätze informieren und Termine flexibel planen. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten: Die Anzahl der Kursanmeldungen der Fahrschule Hans Michel hat sich verdoppelt (https://www.localsearch.ch/de/kundenstimmen/hans-michel/), während der administrative Aufwand deutlich zurückging."Die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite hat sich dank der technologischen Lösung von localsearch massiv verbessert", sagt Inhaber Hans Michel. Die gewonnene Zeit erlaubt es dem Team nun, sich darauf zu konzentrieren, den Fahrschülern das Auto- und Motorradfahren beizubringen.localsearch als verlässlicher DigitalisierungspartnerMit seinen unterschiedlichen KMU-Lösungen unterstützt der Schweizer Marketing- und Werbepartner localsearch KMU dabei, ihr digitales Potenzial voll auszuschöpfen. Das Online-Termin- und Kundenmanagementsystem MyCOCKPIT (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycockpit/) zum Beispiel automatisiert Buchungsprozesse, schickt Erinnerungen per E-Mail oder SMS und liefert Auswertungen zur Optimierung der Abläufe.Auch für die Website der Fahrschule (https://www.fahrschule-hansmichel.ch/) ist die Plattform genau die richtige Wahl. Gemeinsam mit localsearch digitalisiert Hans Michel sein Geschäft Schritt für Schritt weiter. Die Partnerschaft zeigt beispielhaft, wie sich Tradition und Digitalisierung erfolgreich verbinden lassen und wie daraus neue Chancen entstehen.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6097360