Landesweite Sonderangebote im Rahmen der Kampagne "Thai'd Up This Summer"BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 15. August 2025 - Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) freut sich, die Kampagne "Amazing Grand Privilege in Amazing Summer Family Month" vorzustellen. Diese ist Teil der globalen Kampagne "Grand Privileges - 2 BY 4" unter dem lebhaften Motto "Thai'd Up This Summer". Die Initiative läuft den ganzen August und September 2025 und bietet außergewöhnliche Reisevorteile, die speziell für internationale Familien und Mehrgenerationen-Touristen in ganz Thailand zusammengestellt wurden.
Die Kampagne vereint führende Partner aus den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, Transport und Unterhaltung, um herausragende Vergünstigungen anzubieten, darunter:
Weitere Details, einschließlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen und der genauen Laufzeit, sind ab dem 1. August 2025 auf www.tourismthailand.org/amazinggrandprivileges verfügbar.
Die Initiative der TAT fördert das Reisen während der grünen Saison und regt die Verteilung des Tourismus auf aufstrebende Städte an. Sie stellt Thailands kulturellen Reichtum, außergewöhnlichen Service und herzliche Gastfreundschaft in den Vordergrund und positioniert das Land als ein Reiseziel für Familien aller Generationen.
