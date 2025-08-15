© Foto: Dall-ECathie Wood griff beim fulminanten Bullish-Börsendebüt zu und sicherte sich über 2,5 Millionen Aktien für Ark Invest.Star-Investorin Cathie Wood hat einen der spektakulärsten Börsengänge des Jahres zum Anlass genommen, um ihre Wette auf die Kryptoindustrie massiv auszuweiten. Ihr Investmenthaus ARK Invest sicherte sich am Mittwoch mehr als 2,5 Millionen Aktien des Krypto-Börsenbetreibers Bullish - verteilt auf drei aktiv gemanagte ETFs. Den größten Anteil erwarb Woods Flaggschiff, der ARK Innovation ETF, mit über 1,74 Millionen Aktien. Der ARK Next Generation Internet ETF fügte weitere 545.416 Aktien hinzu, während der ARK Fintech Innovation ETF zusätzliche 272.755 Aktien kaufte. Bullish …Den vollständigen Artikel lesen ...
