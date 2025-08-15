Beyond Meat bereitet sich auf einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 vor. Bei dem US-Konzern, der als Pionier für pflanzliche Fleischalternativen gilt, dürften damit zeitnah die Lichter ausgehen. Für die Aktie geht es daher am Freitag im vorbörslichen US-Handel spürbar bergab. Doch wie konnte ein Unternehmen, das die Lebensmittelbranche revolutionierte, derart in die Krise geraten? Beyond Meat war ein Vorreiter. Mit seinem Burger-Patties, die aussehen, schmecken und sich anfühlen wie Fleisch, hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
