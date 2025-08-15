Die Lust auf Börse ist trotz aller geopolitischen Unsicherheiten groß - und das spiegelt sich auch in den Papieren von Futu Holdings wider. Die Aktie der chinesischen Handelsplattform hat erst am Donnerstag ein neues Jahreshoch markiert und könnte das frische Kaufsignal nun nutzen, um auf ein neues Allzeithoch zu klettern.Das neue Jahreshoch bei 179,17 Dollar nutzten zwar zunächst einige Marktteilnehmer, um Kasse zu machen, wodurch die Futu-Aktie am Donnerstag sogar mit einem Minus von knapp einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
