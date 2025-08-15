Hamburg (ots) -- EOS Konzern erzielt im Geschäftsjahr 2024/25 ein Ergebnis (EBITDA) von 460,8 Millionen Euro- Deutliche Steigerung der Investitionen in Forderungsportfolios- ESG-Ratings von Morningstar Sustainalytics und EcoVadis bestätigen Engagement im Bereich Corporate ResponsibilityDie EOS Gruppe, ein Unternehmen der Otto Group, verzeichnete mit 460,8 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/25 ein ausgezeichnetes operatives Ergebnis (EBITDA). Damit erreichte der EOS Konzern einen neuen Höchstwert in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 5,6 Prozent und stieg auf rund 1,1 Milliarden Euro.Die Region Zentraleuropa, die den deutschen Markt sowie sechs weitere Wachstumsmärkte umfasst, steuerte mit einem Beitrag von 384,9 Millionen Euro einen wesentlichen Anteil zum Konzernumsatz bei.Solides und gesundes Wachstum in herausforderndem UmfeldEOS festigt damit seine Position als führender Investor in Non-Performing Loans (NPL) in Europa und als Experte in der Bearbeitung offener Forderungen. Diesen Erfolg sehen Marwin Ramcke, CEO, und Dr. Eva Griewel, CFO der EOS Gruppe, durch das große Engagement aller Mitarbeitenden sowie die internationale Innovationskultur begründet. "Unser unternehmerischer Geist ist unser stärkster Antrieb. Deshalb möchte ich allen Mitarbeitenden herzlich danken", betont Ramcke."Ich freue mich, dass EOS trotz eines ökonomisch schwierigen Umfelds wieder ein sehr gutes Geschäftsjahr abschließt. Das letzte Jahr zeigt einmal mehr, dass die EOS Gruppe sich durch signifikante Portfolio-Käufe am Markt behaupten konnte", ergänzt Dr. Griewel.Starke Investitionen als Wachstumstreiber für Wirtschaft und UnternehmenDas operative Ergebnis (EBITDA) von 460,8 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/25 (Vorjahr: 412,9 Millionen Euro) spiegelt die sehr gute Entwicklung des EOS Konzerns wider. Maßgeblich zum Wachstum beigetragen hat eine deutliche Steigerung der Investitionen in Forderungsportfolios. So stieg das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr von 583,5 Millionen Euro auf 826,6 Millionen Euro. "Der Kauf von Forderungspaketen wird für uns auch in Zukunft im Fokus stehen", erklärt Ramcke. Zudem hat die exzellente operative Bearbeitung aller erworbener Portfolios zum positiven Ergebnis beigetragen. Insgesamt hat die Gruppe im letzten Geschäftsjahr über 5 Millionen Schuldenfälle erfolgreich abgeschlossen und dadurch mehr als 2,2 Milliarden Euro in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt.Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie verankertDer EOS Konzern zeigt nicht nur finanzielle Stärke, sondern legt auch weiterhin einen deutlichen Fokus auf den Bereich Corporate Responsibility. "Verantwortungsbewusstsein prägt all unsere Aktivitäten. Zum Beispiel pflegen wir im Einklang mit unserer Ethical Debtor Management Policy einen fairen und wertschätzenden Umgang mit säumigen Zahler*innen. Dazu gehört aber noch Vieles mehr, wie unsere ESG-Ratings zeigen", erläutert Marwin Ramcke. Anfang 2025 wurde der EOS Konzern für seine Leistungen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance von der renommierten Ratingagentur Morningstar Sustainalytics als "Top Rated Industry" und "Top Rated Regional" ausgezeichnet. Zudem erhielt EOS erstmals die Bronzemedaille von EcoVadis: "Ein Beleg dafür, dass wir Nachhaltigkeit ernst nehmen, und zugleich ein Ansporn, noch besser zu werden", so Ramcke.Den Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht finden Sie auf der Website der EOS Gruppe: eos-solutions.com/annual-report (https://direc.to/nx5Y)Pressekontakt:Daniel Schenk, Head of Corporate Communications & Markeing GermanyMarc Heuer, Corporate Communications & Marketing GermanyTel.: +49 40 2850-1222, E-Mail: presse@eos-solutions.comOriginal-Content von: EOS Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42902/6097419