HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für MLP nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Henry Wendisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick sei erreichabr./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006569908
