Der Oldenburger Fotodienstleister CEWE (DE0005403901) hat im zweiten Quartal 2025 einen neuen Rekord aufgestellt. Mit 156 Millionen Euro Umsatz übertraf das Unternehmen den Vorjahreswert um 3,1 Prozent und zeigt damit seine Widerstandskraft in schwierigen Zeiten. Das Kerngeschäft Fotofinishing läuft rund. Der Umsatz stieg um 3,9 Prozent auf 127,3 Millionen Euro. Besonders erfreulich: Die Zahl der verkauften Fotos wuchs um drei Prozent auf 489 Millionen Stück. Auch das beliebte CEWE FOTOBUCH legte um 0,8 Prozent zu. CEWE bestätigt Jahresziele trotz Gegenwind: Der Trend zu höherwertigen Produkten
