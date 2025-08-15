© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireNach einem Bericht über eine laufende FTC-Untersuchung ist die Aktie des Telemedizin-Anbieters von Hims & Hers im nachbörslichen Handel deutlich eingebrochen. Was genau ist passiert?Die Aktien von Hims & Hers Health sind nach einem Bloomberg-Bericht eingebrochen, wonach die US-Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FTC) seit über einem Jahr die Geschäftspraktiken des Telemedizinunternehmens untersucht. Im Fokus stehen Beschwerden, dass Kündigungen von Abonnements unnötig erschwert und Kreditkarten auch nach Vertragsende weiter belastet wurden. Auch Werbemaßnahmen des Unternehmens werden geprüft. Offiziell ist bislang kein Fehlverhalten festgestellt worden. Hims hatte die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE