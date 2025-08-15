

EQS-Media / 15.08.2025 / 11:20 CET/CEST

Hamburg, 15. August 2025 - CTS EVENTIM, Europas Nummer eins im Ticketing und Live-Entertainment und weltweite Nummer zwei, holt sich weitere Verstärkung für sein Product & Tech Führungsteam: Karl Pitrich wird zum 18. August 2025 die neu geschaffene Position des Senior Vice President Software Engineering übernehmen. Dennis Kieselhorst kehrt am 1. September 2025 in der ebenfalls neu geschaffenen Position des Vice President Enterprise Architecture zu CTS EVENTIM zurück. Beide berichten zukünftig an Karel Dörner, CTO CTS EVENTIM. Im Zuge der Erweiterung des Führungsteams wird sich Christoph Bodi, Managing Director CTS EVENTIM Solutions, ab sofort in gleicher Funktion verstärkt auf die Weiterentwicklung der gruppenweiten Tech Operations konzentrieren. Dazu gehören unter anderem die Leitung des Datacenter Bereichs, des Programm-Managements, des Digital Workplace Bereichs sowie der Professional Product Services. Darüber hinaus verantwortet er den weiteren Ausbau der Business Intelligence Unit, die mit datengestützten Analysen, aussagekräftigen Insights und fundierten Entscheidungshilfen einen maßgeblichen Beitrag zum zukünftigen Geschäftserfolg der Gruppe leistet. Karl Pitrich wird als neuer SVP Software Engineering die Verantwortung für die Mehrheit der Softwareentwickler übernehmen und deren Organisation funktional und strukturell weiterentwickeln. Darüber hinaus wird er gemeinsam mit CPO Thorsten Schäffler für den strategischen Auf- und Ausbau cross-funktionaler Product & Tech Produktteams sorgen. Karl Pitrich verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Etablierung leistungsstarker Entwicklungsteams und zeichnet sich durch sein tiefgreifendes Know-how in Technologie, Führung und Personalentwicklung aus. Nach mehreren Stationen als Gründer sowie bei diversen Software- und E-Commerce-Anbietern war er ab 2014 als Head of Engineering bei HolidayCheck tätig. 2017 wechselte er als Digital Expert Associate Partner zu McKinsey. In den vergangenen vier Jahren verantwortete er als CTO bei Mister Spex die technologische Gesamtstrategie des Unternehmens. Dennis Kieselhorst wird als VP Enterprise Architecture die globale technologische Zielarchitektur definieren und deren gruppenweite Umsetzung unter Einbeziehung KI-unterstützter Architekturkomponenten verantworten. Nach Positionen bei verschiedenen Telekommunikationsunternehmen zu Beginn seiner Karriere folgten Beratertätigkeiten, unter anderem für die Deutsche Börse. 2017 heuerte Dennis Kieselhorst erstmals bei CTS EVENTIM an und leitete als Chief Architect die Systemarchitektur der Sport-Ticketing-Lösung TIXX. Nach mehreren Jahren als Principal des europäischen Solution Architecture Teams bei Amazon Web Services (AWS), wo er für die Transformation der Software- und Systemarchitekturen globaler Enterprise-Kunden zuständig war, kehrt er nun zu CTS EVENTIM zurück. Karel Dörner, CTO, CTS EVENTIM: "Ich freue mich sehr, Karl und Dennis willkommen zu heißen. Gemeinsam mit Thorsten und Christoph ist unser Führungsteam nun optimal aufgestellt, um die Weiterentwicklung unserer Product & Tech Organisation mit maximalem Tempo voranzutreiben. Veranstalter werden durch die systematische Skalierung von Produktinnovation, Technologiekompetenz und datengetriebener Wertschöpfung profitieren. Fans werden eine neue Art der User Experience erleben. Mein besonderer Dank gilt Christoph und seinem Team, auf deren bisherigen Leistungen und Erfolgen das nun erweiterte Führungsteam gemeinsam aufbauen wird." Karl Pitrich, designierter SVP Software Engineering, CTS EVENTIM: "Ich danke Karel und dem Vorstand für das Vertrauen. Bei CTS EVENTIM werden Produkt und Technologie konsequent zusammen gedacht, um das Maximum für Veranstalter und Fans gleichermaßen zu erreichen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus der Skalierung komplexer Engineering-Teams einzubringen. Eine moderne people-first Engineering-Kultur ist für mich der Schlüssel zu einer innovativen Produktentwicklung auf höchstem Niveau." Dennis Kieselhorst, designierter VP Enterprise Architecture, CTS EVENTIM: "Auch ich danke Karel und dem Vorstand für die Möglichkeit, an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Nach mehreren Jahren im internationalen Cloud-Business blicke ich meiner neuen Tätigkeit bei CTS EVENTIM hochmotiviert entgegen. Die Möglichkeit, an der gruppenweiten Zielarchitektur zu arbeiten und dabei auf moderne, KI-gestützte und skalierbare Technologien zu setzen, ist eine spannende Aufgabe mit großem Potenzial für alle Stakeholder. Ich freue mich sehr, diesen Wandel aktiv mitzugestalten." Christoph Bodi, Managing Director, CTS EVENTIM Solutions: "Unsere technologische Infrastruktur entwickelt sich mit hoher Dynamik weiter. Durch gezielte Investitionen in eine neue Engineering-Plattform-Lösung, Observability Tools sowie in Automatisierung und KI sorgen wir für immer effizientere, skalierbare Abläufe. Unsere Business Intelligence Unit unterstützt zunehmend sowohl unser eigenes Entscheidungsmanagement als auch die datenbasierte Analyse und Beratung für Promoter. Ich freue mich sehr darauf, mich noch intensiver auf diese Themen zu konzentrieren - und gemeinsam mit Karel, Karl, Thorsten, Dennis und unseren Teams die technologische Innovationskraft nachhaltig zu stärken." ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2024" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro.

CORPORATE COMMUNICATIONS Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de INVESTOR RELATIONS Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de



