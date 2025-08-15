EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025



15.08.2025 / 11:27 CET/CEST

Borussia Dortmund erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024/2025 den höchsten Konzernumsatz seiner Unternehmensgeschichte. Ursächlich hierfür waren gestiegene TV-Vermarktungs-, Werbe- und Spielbetriebserlöse. Damit konnte Borussia Dortmund die bisherige Bestmarke aus dem Vorjahr nochmals übertreffen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Konzernumsatz um EUR 16,9 Mio. bzw. 3,3 % auf EUR 526,0 Mio. Die Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) sank vor dem Hintergrund im Vergleich zum Vorjahr rückläufiger Brutto-Transferentgelte auf EUR 589,6 Mio. (Vorjahr EUR 639,0 Mio.) Der Konzernjahresüberschuss im Geschäftsjahr 2024/2025 betrug EUR 6,5 Mio. nach EUR 44,3 Mio. im Vorjahr. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR 9,5 Mio. (Vorjahr EUR 48,6 Mio.), das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 115,9 Mio. (Vorjahr EUR 150,3 Mio.). Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 526,0 Mio. (Vorjahr EUR 509,1 Mio.). Diese betreffen mit EUR 55,2 Mio. (Vorjahr EUR 52,6 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 153,6 Mio. (Vorjahr EUR 146,6 Mio.) die Werbung, EUR 227,2 Mio. (Vorjahr EUR 206,0 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 40,0 Mio. (Vorjahr EUR 47,9 Mio.) das Merchandising sowie EUR 50,0 Mio. (Vorjahr EUR 56,0 Mio.) Conference, Catering, Sonstige. Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 eine Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 589,6 Mio. (Vorjahr EUR 639,0 Mio.). Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 37,8 Mio. (Vorjahr EUR 97,9 Mio.). Die Personalaufwendungen im Konzern verringerten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von EUR 268,5 Mio. um EUR 0,2 Mio. auf EUR 268,3 Mio. Die Abschreibungen im Konzern erhöhten sich von EUR 104,3 Mio. um EUR 1,0 Mio. auf EUR 105,3 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns sanken im Vergleich zum Vorjahr von EUR 166,7 Mio. um EUR 4,4 Mio. auf EUR 162,3 Mio. Das Konzernfinanzergebnis sank von EUR 2,7 Mio. um EUR 3,7 Mio. auf EUR -1,0 Mio., das Steuerergebnis betrug EUR -3,0 Mio. (Vorjahr EUR -4,3 Mio.) Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernabschlusses von Borussia Dortmund. Im Einzelabschluss der KGaA nach handelsrechtlichen Vorschriften weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 7,7 Mio. (Vorjahr EUR 37,9 Mio.) aus. Angesichts der Ergebnislage beabsichtigt die Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat für den gemeinsam zu fassenden Gewinnverwendungsvorschlag an die ordentliche Hauptversammlung 2025 unter anderem die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,06 EUR für das Geschäftsjahr 2024/2025 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen. Hierüber wird der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 25. September 2025 einen Beschluss fassen; die endgültige Endscheidung über die Gewinnverteilung obliegt bei der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA indes allein der Hauptversammlung. Dortmund, den 15. August 2025 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA wird zu den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025 am heutigen Tage um 11:30 Uhr in Dortmund eine Bilanzpressekonferenz veranstalten, die via LIVE-Streaming unter www.bvb.de/aktie mit verfolgt werden kann. Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



