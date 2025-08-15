Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast strukturiert sich um: Bestimmte Vermögenswerte aus der Forschung und Entwicklung werden in eine neu gegründete Gesellschaft namens Novatech ausgelagert. Im Anschluss wird die Mehrheit an Novatech an Gründer und CEO Pham Nhat Vuong verkauft - für umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro. Konkret soll die Novatech Research and Development Joint Stock Company aus der VinFast Trading and Production JSC (VFTP) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
