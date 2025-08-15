Borussia Dortmund hat im Geschäftsjahr 2024/2025 (30.06.) zwar den höchsten Umsatz in seiner Geschichte erzielt, verdiente aber deutlich weniger als im Vorjahr. Die Erlöse legten um weitere drei Prozent auf 526,0 Millionen Euro zu. Doch weil diesmal kein derart hoher Transfergewinn erzielt wurde wie noch 23/24 mit dem Verkauf von Jude Bellingham, knickte der Gewinn ein. Dies ist natürlich keine große Überraschung. Der jüngst erfolgte Abgang von Jamie Gittens für 65 Millionen Euro an den FC Chelsea ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär