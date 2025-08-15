Das "Orakel aus Omaha" kauft wieder. Im zweiten Quartal ganz vorne dabei auf der Kaufliste: ein abgestürztes Dow Jones-Mitglied. Es ist wieder diese Zeit des Quartals: Pünktlich zum 15. des zweiten Monats im Quartal legen institutionelle Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen Dollar das sogenannte "13F Filing" vor. Traditionell ganz vorne dabei im Fokus: Altmeister Warren Buffett, der sich in den vergangenen Quartalen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE