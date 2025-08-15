Neue Zukunfts-Technologie? US-Forschung erzielt Durchbruch bei Seltenen Erden

Anzeige / Werbung

American Rare Earths meldet einen Durchbruch: Zum ersten Mal ist es Forschern in den USA gelungen, aus Gestein des Halleck-Creek-Vorkommens in Wyoming besonders reines Material seltener Metalle zu gewinnen. Diese Metalle werden unter anderem für Hightech-Magnete in Raketen, Drohnen oder E-Autos gebraucht. Laut Unternehmen sei das ein entscheidender Beweis dafür, dass das Gestein aus Halleck Creek für die Herstellung solcher Hightech-Rohstoffe geeignet sein könnte.

Biotechnologie im Fokus militärischer Forschung

Im Mittelpunkt der Mitteilung steht das Forschungsprojekt EMBER der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Es ziele darauf ab, mithilfe von Mikroorganismen eine umweltfreundliche und effiziente Trennung Seltener Erden zu ermöglichen. Verantwortlich sei das SynBREE-Konsortium, bestehend aus dem Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), der University of Kentucky (UK) und der Penn State University. ARR habe hierfür seit 2023 rund 840 Kilogramm Erz aus 36 Bohrlöchern des Projekts Halleck Creek bereitgestellt.

Hohe Oxidreinheit erzielt

aut Unternehmensangaben habe die University of Kentucky erfolgreich sowohl Leichte Seltene Erden Oxide (LREO) als auch Schwere Seltene Erden Oxide (HREO) aus dem Mineral Allanit gewonnen. Die Oxide hätten Reinheiten von 96,4% (LREO) und 97,1% (HREO) erreicht und könnten als Vorstufe für die Gewinnung einzelner Elemente wie Neodym oder Dysprosium dienen, die für Dauermagnete benötigt werden. Interims-CEO Joe Evers erklärte, dies sei ein wichtiger Validierungsnachweis durch Dritte, da damit die grundsätzliche industrielle Nutzbarkeit des Erzes bestätigt werde.

Lanmodulin als Trennmethode

Das SynBREE-Team verfolge den Ansatz, sogenannte Lanmodulin-Proteine gezielt zur Bindung von Metallen einzusetzen. Dieses biotechnologische Verfahren gelte als umweltfreundlichere Alternative zur herkömmlichen Flüssig-Flüssig-Extraktion. Die hergestellten Oxide würden im LLNL für weitere Experimente mit Lanmodulin genutzt. ARR betonte, dass diese Forschung nicht Teil der laufenden Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) sei, welche derzeit auf konventionelle Verfahren setze. Das Unternehmen prüfe jedoch fortlaufend mögliche technologische Ergänzungen zur Prozessoptimierung.