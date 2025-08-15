London (www.anleihencheck.de) - Sommerstimmung in den USA: Die Inflation ist vorerst im Griff, eine Zinssenkung im September ist wahrscheinlich und der Handelskrieg ist gewonnen, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Die Idee des Weißen Hauses, Export-Zölle gegen NVIDIA und AMD zu verhängen, rufe bei manchen Beobachtern Mafia-Assoziationen wach, mit Don Donald als Pate, der die Fäden ziehe, beobachte Mark Dowding. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de