Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bestimmende Themen im Anleihehandel sind Geopolitik - konkret das Trump/Putin-Treffen am heutigen Freitag - sowie die Zinssenkungswahrscheinlichkeiten in den USA, so die Deutsche Börse AG."Nach den aktuellen US-Inflationsdaten wird die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im September jetzt mit 96 Prozent gepreist", berichte Tim Oechsner von der Steubing AG. Der Anleihehandel verlaufe allerdings derzeit ruhig. "Die Liquidität bleibt gering", erklärt Oechsner mit Blick auf das "Sommerloch". Glattstellungsgeschäfte seien entsprechend schwierig, die Bid-Offer Spreads größer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
