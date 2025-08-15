Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben bei Solaris 40 neue Gelenk-Elektrobusse vom Typ Urbino 18 electric bestellt. Sie sollen ältere Dieselmodelle ersetzen. Die ersten 15 E-Busse werden jedoch erst ab November 2026 ausgeliefert, die restlichen 25 Fahrzeuge ab Mitte 2027. Nachdem der Freistaat Sachsen im vergangenen Jahr Fördermittel von 13,5 Millionen Euro bewilligt hatte, konnte sich das polnische Unternehmen nun den Auftrag über 40 Gelenk-Elektrobusse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
