© Foto: H. Bellmann/F. Hecker - blickwinkelDie Aktie von Valneva hat sich 2025 rasant erholt und steht nach Einschätzung von Analysten vor weiterem Potenzial.Der französische Impfstoffhersteller profitiert von Krankheiten, deren Ausbreitung durch den Klimawandel begünstigt wird. In den vergangenen vier Wochen katapultierte sich die Aktie rund 65 Prozent nach oben: Laut Bloomberg liegt das durchschnittliche Kursziel rund 62 Prozent über dem aktuellen Niveau. Besonders der jüngste Ausbruch von Chikungunya in Südchina hat den Kurs beflügelt. Die von Stechmücken übertragbare Krankheit, die Fieber und starke Gelenkschmerzen verursacht, erlebt in Foshan in der Provinz Guangdong ihren bisher größten Ausbruch. Innerhalb eines Monats wurden …Den vollständigen Artikel lesen ...
