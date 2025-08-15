Berliner Healthtech-Start-ups sind besonders an der Schnittstelle züdigitalen Technologien erfolgreich. Das zeigt eine aktuelle Studie der Volkswirte der Investitionsbank Berlin (IBB) Demnach zählt die Hauptstadt 281 Healthtech-Start-ups, von denen 162 im Bereich Digital Health aktiv sind. Berlin ist als international bedeutender Standort der Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsversorgung und Life Sciences etabliert. Mit renommierten Wissenschaftler:innen, herausragender Forschungslandschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld