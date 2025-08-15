Mainz (ots) -Dinosaurier gelten oft als brutale Räuber und aggressive Einzelgänger. Doch neue Forschungen fördern Erstaunliches über das Sozialverhalten der Giganten der Urzeit zutage. In sechs Folgen analysiert die sechsteilige BBC/ZDF-Koproduktion "Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit" diese aktuellen paläontologischen Forschungsergebnisse und rekonstruiert in jeder Folge das Leben eines Dinosauriers - wissenschaftlich fundiert, visuell umgesetzt mit CGI und Originalaufnahmen von den Grabungsorten. Alle Folgen sind ab Mittwoch, 20. August 2025, fünf Jahre lang im ZDF-Streaming-Portal verfügbar, im ZDF sind die Filme sonntags, ab 24. August 2025, 19.30 Uhr, zu sehen.Im Fokus: Das Sozialverhalten der DinosaurierWelche Dinosaurierarten haben in Herden gelebt? Haben sich Dinosaurier um ihre Jungen gekümmert? Wie genau sah ihr Balzverhalten aus? Für eine neue Forschergeneration rücken Fragen wie diese immer stärker in den Fokus. Neu entdeckte Fossilien und modernste Forschungsmethoden ermöglichen komplexere Antworten als je zuvor.Rekonstruktion möglicher Biografien anhand von Fossilienfunden"Terra X" begleitet in "Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit" Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einige der zurzeit größten und spannendsten Ausgrabungsstätten der Welt und ist dabei, wenn sie auf Basis der Entdeckungen und Erkenntnisse ungewöhnliche Fundsituation interpretieren und mögliche Biografien der toten Titanen rekonstruieren.In jeder der sechs Folgen wird die Geschichte eines Dinosauriers erzählt, basierend auf dem Wissen, das die Forschenden anhand seiner Fossilien erlangen konnten.1. Das Waisenkind - Triceratops "Clover"Heldin der ersten Folge ist Clover, ein junges Triceratops-Mädchen. Der Paläontologe Eric Lund und sein Team finden ihre Überreste in der Wildnis von Montana, USA. Dass die Kleine vor 66 Millionen Jahren scheinbar ganz allein lebte und sich offenbar gut ohne die Unterstützung einer Herde durchschlug, verblüfft das Team. Im ZDF am Sonntag, 24. August, 19.30 Uhr.2. Der Vater - Spinosaurus "Sobek"Der Paläontologe Nizar Ibrahim und sein Team legen im Osten Marokkos das Skelett eines jungen Spinosaurus, genannt Sobek, frei. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden so viele Fossilien von gigantischen Raubsauriern entdeckt. Vermutlich sorgte diese gewaltige Konkurrenz dafür, dass sich jede Art extrem spezialisierte. Sobek beispielsweise wurde zum Fischfresser und kümmerte sich vermutlich um die Jungtiere. Im ZDF am Sonntag, 31. August 2025, 19.30 Uhr.3. Das Rudel - Albertosaurier "Rose"Anders als ihre einzelgängerischen Verwandten T. rex könnten Albertosaurier sozial als Gruppe gelebt und gejagt haben. Das zumindest schließen der Paläontologe Mark Powers und sein Team aus den 71 Millionen Jahre alten Fossilien, die sie am Red Deer River in Kanada ausgegraben haben. Dort entdeckten sie mehrere Exemplare aus verschiedenen Altersgruppen und das erstaunlich vollständige, rund zweieinhalb Meter hohe Skelett eines Weibchens im Teenager-Alter - Rose. Im ZDF am Sonntag, 7. September 2025, 19.30 Uhr.4. Die Insel der Giganten - Lusotitan "Old Grande"In der Nähe der portugiesischen Stadt Pombal legt ein Paläontologenteam um Francisco Ortega die Überreste eines Giganten frei: das bislang vollständigste Skelett eines Lusotitans. Seine Knochen erzählen die Geschichte eines alten, aber ehrgeizigen Bullen, der sich aufmacht, eine Partnerin zu finden, und bereit ist, dafür alles zu riskieren. Im ZDF am Sonntag, 14. September 2025, 19.30 Uhr.5. Beste Freunde - Gastonia "George"In der Wüste Utahs stößt ein Paläontologenteam unter der Leitung von James Kirkland und Joshua Lively auf ein außergewöhnliches Fossilienfeld: die Überreste mehrerer junger Gastonia. Ein besonders gut erhaltenes Exemplar taufen die Forscher George. Als Heranwachsender schließt er sich mit anderen jugendlichen Gastonia-Männchen zusammen - denn als Gruppe konnten sie Feinden wie Utahraptoren etwas entgegensetzen. Im ZDF am Sonntag, 21. September 2025, 19.30 Uhr6. Die große Reise - Pachyrhinosaurus "Albie"Tief im Norden Kanadas stößt ein Forschungsteam unter der Leitung von Emily Bamforth auf eine der spektakulärsten paläontologischen Entdeckungen der letzten Jahrzehnte: die Überreste einer gewaltigen Herde von Pachyrhinosauriern, darunter auch die Überreste zahlreicher Jungtiere, zum Beispiel Albie. Bei der Wanderung der Megaherde verlor der Kleine in der Menge seine Mutter. Aber der individuell geformte Schild des Pachyrhinosauriers - so einzigartig wie ein biologischer Fingerabdruck - half den Forschenden zufolge, dass sich Tiere selbst in der größten Herde wiedererkennen konnten. Im ZDF am Sonntag, 28. September 2025, 19.30 Uhr."Terra X"-Live-Special auf TwitchPaläontologe Dr. Nizar Ibrahim und sein Twitch-Partner gehen auf Expedition und enthüllen in einem Live-Special spannende Dino-Geheimnisse. Mit exklusiven Einblicken in die Dokureihe, einer Live-Ausgrabung und interaktiven Q&As. Voraussichtlicher Termin: Mitte September.Die Sendungen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.