Die Honda-Marke Acura hat mit dem RSX Prototype einen Vorgeschmack auf sein vollelektrisches Modell der nächsten Generation gegeben, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 auf den Markt kommen wird. Der Acura RSX wird das erste Modell auf Basis von Hondas globaler EV-Plattform sein. Der RSX Prototype ist zwar noch eine Studie, wirkt auf den veröffentlichten Bildern aber deutlich näher an einem Serienmodell als an einer abstrakten Konzeptstudie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net