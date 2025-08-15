Konzerne aus dem Euroland, die Geschäft ausschließlich oder weitgehend auf dem Binnenmarkt betreiben, fürchten keine Zölle und hängen Exporteure ab. Das Jahr 2025 ist geprägt von einem kaum enden wollenden Zollstreit zwischen den USA und Europa. Täglich erreichen uns neue Meldungen über US-Zölle, Gegenmaßnahmen und politische Diskussionen - doch der tatsächliche wirtschaftliche Schaden hält sich bisher erstaunlich in Grenzen. Dennoch bleibt die Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
