Google hat Android-Nutzer:innen stillschweigend einen neuen Wächter installiert. Er soll vor heiklen Inhalten schützen, doch seine Fähigkeiten sind begrenzt - und sein Auftauchen wirft zunächst Fragen auf. Für seine Nachrichten-Anwendung "Messages" führt Google derzeit eine neue Funktion namens "Warnungen vor sensiblen Inhalten" ein. Ist sie aktiv, erkennt die App Bilder mit Nacktheit, macht diese automatisch unkenntlich und zeigt eine Warnung an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
