Zirndorf (ots) -Fast die Hälfte der Deutschen genießt den Sommer am liebsten mit einer Kugel Eis am Strand - das zeigt eine aktuelle PLAYMOBIL-Umfrage*. Sie belegt außerdem: 2025 steht ganz im Zeichen von Staycation. Zwar plant noch gut ein Fünftel eine Fernreise, doch die meisten suchen ihr Sommerglück direkt vor der Haustür - mit offenen Fenstern schlafen (47,6 %), morgens den Kaffee draußen trinken oder abends den Sonnenuntergang genießen (jeweils 39,6 %). Am Strand reicht für viele schon ein Sprung ins Wasser (53,6 %), Sonne auf der Haut (50,9 %) - oder eben eine Kugel Eis - für das perfekte kleine Glück. Genau diese Sommerfreude brachte die PLAYMOBIL Ice Cream Truck Tour jetzt nach St. Peter-Ording.Mehrere tausend Kugeln Eis für zehntausende Besucher:innen in St. Peter-Ording.Beim Drachenfestival vom 8. bis 10. August verteilte der im 50er-Jahre-Retrolook gestaltete Truck mehrere tausend Kugeln Eis an zehntausende Besucher:innen. Zwischen bunten Drachen, Sandburgen und Nordsee-Wellen konnten Familien außerdem die neue PLAYMOBIL-Themenwelt "Vacation on the Beach" im Sand entdecken und tolle Preise gewinnen. Nach Stopps in Köln, Essen und Hannover war dies bislang der größte Tour-Stopp der PLAYMOBIL Ice Cream Truck Tour und ursprünglich als Abschluss geplant.PLAYMOBIL Ice Cream Truck Tour geht in die SommerverlängerungNach dem Erfolg und Nordsee-Highlight geht es nun weiter: Am 16. August 2025 lädt PLAYMOBIL zu einem zusätzlichen Event ein, um den Sommer gebührend zu verlängern - mit Spielspaß, Überraschungen und natürlich wieder Eis aus dem kultigen Truck.16.08.2025 - Beach Hamburg (10-16 Uhr)Eintritt: Variabel je nach TageszeitDie neue Spielwelt "Vacation on the beach" von PLAYMOBIL auf einen BlickZweistöckiger Rettungsturm mit Rutschstange, Werkstatt und Beach-Buggy | Ice Cream Truck mit abnehmbarem Dach im coolen 50er Jahre Retrolook | Zubehörsets mit zahlreichen Wassersport- und Spaßaktivitäten für einen abwechslungsreichen Strandtag | empfohlen von 4 - 10 Jahren71903 Rettungsturm mit Beach Buggy - UVP EUR 59,9971904 Ice Cream Truck mit Surfshop - UVP EUR 59,9971905 Bananenboot-Tour - UVP EUR 29,9971906 Familienspaß am Strand - UVP EUR 19,9971907 Kleine Surfschule - UVP EUR 12,9971908 Pärchenausflug an den Strand - UVP EUR 12,9971909 Wingsurfer - UVP EUR 9,99* Playmobil-Umfrage Sommer & Strand 2025, Appinio (n=1000, Deutschland, Juli 2025, online-repräsentativ).Pressekontakt:PLAYMOBIL-Pressestelle0911 9666 1436pr@playmobil.dewww.playmobil.deOriginal-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/6097711