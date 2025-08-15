Die im Markt für E-Auto-Abos verankerte Firma Instadrive hat den insolventen THG-Vermittler Emovy übernommen. Instadrive erweitert mit diesem Schritt seine Aktivitäten im Markt für Treibhausgas-Minderungsquoten gezielt um den B2B-Bereich. Instadrive ist bereits im THG-Quotenhandel für den Privatmarkt aktiv. Mit der Übernahme des B2B-Spezialisten Emovy verstärkt das Wiener Unternehmen nun seinen "Fokus über das bisher B2C-Geschäft hinaus", wie Instadrive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
