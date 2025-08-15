Ein umfangreiches Update erweitert die führende D2C-Monetarisierungslösung für mobile Spiele um Katalog-Synchronisierung, erweiterte Belohnungsketten, erweiterte Abonnements und die Integration einer Kaufschaltfläche

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, kündigt bedeutende Updates für seine führende Webshop-Lösung für mobile Spiele an. Diese modulare Lösung ermöglicht es Entwicklern von mobilen Spielen, innerhalb weniger Minuten Direktverkaufs-Shops für Endverbraucher zu erstellen oder vollständig angepasste Shop-Fronts mit erweiterten Funktionen zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250813427222/de/

(Graphic: Xsolla)

Angesichts steigender Kosten für die Nutzerakquise und Entwicklung, unterschiedlicher regionaler Vorschriften und hoher In-App-Gebühren bietet der Xsolla Web Shop einen strategischen Vorteil: eine reibungslose Möglichkeit, Spieler in zahlende Kunden zu verwandeln, sie länger zu binden, die Monetarisierung über die Plattformen hinaus auszuweiten und LiveOps mit mehr Automatisierung und geringeren Gemeinkosten zu betreiben.

Zu den wichtigsten Vorteilen der neuen Plug-in-Funktionen im Xsolla Web Shop gehören:

Automatisierte und vereinfachte Abläufe. Senkung der Betriebskosten um bis zu 50 durch Echtzeit-Katalogabgleich, dynamische Bundles und optimierten JSON-Import.

Senkung der Betriebskosten um bis zu 50 durch Echtzeit-Katalogabgleich, dynamische Bundles und optimierten JSON-Import. Höhere Kundenbindung und Lebenszeitwert. Steigern Sie die Spielerbindung um mehr als 15 und den ARPPU um mehr als 20 mit Funktionen, die dafür sorgen, dass Nutzer immer wieder zurückkommen: Adaptive Angebotsketten, die sich mit jedem Kauf weiterentwickeln, um die Zufriedenheit zu steigern und den Umsatz zu erhöhen. Abonnements, die wiederkehrende Vorteile und langfristigen Wert bieten. Discord-Bot, der Commerce-Funktionen direkt in Discord-Server integriert, um das Webshop-Erlebnis über Nachrichten und Serverkanäle widerzuspiegeln. Soziale Quests, bei denen Spieler für den Besuch eines Discord-Servers, das Ansehen eines YouTube-Videos und das Teilen von Events belohnt werden. Erhöhte Konversionsraten: Erzielen Sie eine Steigerung der Konversionsrate um über 30 mit verbesserten browserbasierten PWA-Push-Benachrichtigungen, die Spieler mit Veranstaltungshinweisen, zeitlich begrenzten Angeboten und persönlichen Nachrichten direkt in ihrem Browser wieder ansprechen.

Steigern Sie die Spielerbindung um mehr als 15 und den ARPPU um mehr als 20 mit Funktionen, die dafür sorgen, dass Nutzer immer wieder zurückkommen: Höhere Margen mit dem Kaufbutton*. Erzielen Sie bis zu 25 höhere Margen bei iOS-Transaktionen in den USA, indem Sie Spielern ermöglichen, direkt aus dem Spiel über einen Browser mit einem nahtlosen Ein-Klick-Checkout zu bezahlen.

Erzielen Sie bis zu 25 höhere Margen bei iOS-Transaktionen in den USA, indem Sie Spielern ermöglichen, direkt aus dem Spiel über einen Browser mit einem nahtlosen Ein-Klick-Checkout zu bezahlen. Optimierter ROI durch die breiteste Abdeckung von MMPs (Mobile Measurement Partners). Nahtlose Integration in Appsflyer, Adjust (bereits verfügbar) und Singular (in Kürze verfügbar) für eine bessere Attribution, Kampagnenoptimierung und Leistungsüberwachung.

Nahtlose Integration in Appsflyer, Adjust (bereits verfügbar) und Singular (in Kürze verfügbar) für eine bessere Attribution, Kampagnenoptimierung und Leistungsüberwachung. Schnellere Markteinführung. Verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeit um 50 mit einem no-code, vollständig anpassbaren Webshop, der aus benutzerdefinierten Blöcken, Widgets und Modulen mit der Flexibilität des Headless Storefront SDK aufgebaut ist.

Eine vollständige Liste der neuen Funktionen und Verbesserungen finden Sie in unseren Release Notes.

"Mit den neuen Updates für den Webshop bieten wir Entwicklern eine leistungsstarke Erweiterung ihrer Monetarisierungsmöglichkeiten im Spiel", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Es ist auf Leistung ausgelegt, für LiveOps entwickelt und an die neuesten Marktdynamiken angepasst. Es geht nicht nur um langfristige Einnahmen, sondern auch darum, intelligenter zu arbeiten und die Beziehungen zu den Spielern zu maximieren."

Mit weltweit über 600 grenzüberschreitend eingeführten Webshops haben die Partner von Xsolla gemeinsam ihre Effizienz bei der Skalierung des Direktvertriebs und der Schaffung dauerhafter Einnahmequellen außerhalb der traditionellen App-Store-Ökosysteme unter Beweis gestellt. Die neuen Updates für den Xsolla Web Shop bieten Studios eine noch schnellere und nahtlosere Möglichkeit, höhere und langfristige Einnahmen zu erzielen und gleichzeitig einen größeren Anteil jedes eingenommenen Dollars zu behalten.

Mit dieser Veröffentlichung positioniert Xsolla den Webshop und den kürzlich eingeführten Kaufbutton für Handyspiele als Einnahmequelle und grundlegenden Bestandteil der LiveOps- und D2C-Strategie jedes Handyspiels.

Um mehr zu erfahren oder Ihren Webshop zu starten, besuchen Sie www.xsolla.com/web-shop oder sprechen Sie mit einem Experten.

Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Entwicklertools finden Sie unter: xsolla.pro/rws25nextlevelwebshop

*30. April 2025 Urteil des US-Bezirksgerichts

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz und seine Geschäftsräume in Los Angeles, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und weiteren Städten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250813427222/de/

Contacts:

Medienkontakt



Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com