DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW)

=== M O N T A G, 18. August 2025 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni - AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis D I E N S T A G, 19. August 2025 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H 07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli M I T T W O C H, 20. August 2025 *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli *** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen für Unternehmenskredite (LPR) *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli *** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei International Business Council of the World Economic Forum *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der geldpolitischen Rats 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli *** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung_vom 29./30. Juli D O N N E R S T A G, 21. August 2025 *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q 14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli *** - US/Beginn des geldpolitischen Symposiums der Kansas City Fed in Jackson Hole (bis 23.8.) F R E I T A G, 22. August 2025 *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und 2. Quartal *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August *** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole zu Konjunkturausblick und geldpolitischem Handlungsrahmen S A M S T A G, 23. August 2025 *** 18:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole ===

