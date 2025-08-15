Anzeige
Freitag, 15.08.2025
Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren
15.08.2025 15:09 Uhr
WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW) 

=== 
M O N T A G, 18. August 2025 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Juni 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni 
    - AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis 
 
D I E N S T A G, 19. August 2025 
  06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H 
  07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
  10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen 
     mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q 
  14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli 
 
M I T T W O C H, 20. August 2025 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli 
*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli 
*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei International Business Council 
     of the World Economic Forum 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der geldpolitischen Rats 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 
*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung_vom 29./30. Juli 
 
D O N N E R S T A G, 21. August 2025 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q 
  14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli 
 
***   - US/Beginn des geldpolitischen Symposiums der Kansas City Fed in Jackson Hole (bis 23.8.) 
 
F R E I T A G, 22. August 2025 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und 2. Quartal 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August 
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator 
*** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole 
     zu Konjunkturausblick und geldpolitischem Handlungsrahmen 
 
S A M S T A G, 23. August 2025 
*** 18:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
