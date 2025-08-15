Anzeige
Mehr »
Freitag, 15.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.08.2025 15:09 Uhr
178 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW) 

=== 
M O N T A G, 25. August 2025 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli 
     - GB/Börsenfeiertag Großbritannien 
 
D I E N S T A G, 26. August 2025 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August 
  09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 
     Ergebnis 1H und PK 
  10:00 DE/Baywa AG, HV 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 14:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in der Montgomery County Chamber of Commerce 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August 
 
M I T T W O C H, 27. August 2025 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung August 
  10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:45 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in der Greensboro Chamber of Commerce 
*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q 
  22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
    - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H 
 
    - US/Einfuhrzoll auf indische Waren steigt auf 50% 
 
D O N N E R S T A G, 28. August 2025 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 2Q 
  07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 1H 
  08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis 
*** 09:00 CH/BIP 2Q 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vorwoche) 
 
F R E I T A G, 29. August 2025 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 
  08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q 
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Hessen 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 
    - DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.