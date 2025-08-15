Apple aktiviert die Blutsauerstoffmessung auf US-Modellen der Apple Watch wieder. Sie war wegen eines Patentstreits jahrelang gesperrt. Jetzt kommt ein neues, cleveres Verfahren zum Einsatz. Mit den Updates auf iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 hat Apple die Blutsauerstoffmessung auf bestimmten Apple-Watch-Modellen in den USA wieder freigeschaltet. Nutzer einer in den USA gekauften Apple Watch Series 9, Series 10 oder Ultra'¯2 können die Funktion damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n