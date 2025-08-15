DJ New Yorker Konjunkturindex steigt im August unerwartet

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat im August deutlicher als erwartet zugenommen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 11,9 (Juli: plus 5,5) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf plus 1,8 prognostiziert. Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

Die Indexkomponente für den Ordereingang stieg auf plus 15,4 (Juli: plus 2,0), der Subindex für die Beschäftigung ging auf plus 4,4 (plus 9,2) Punkte zurück. Für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 22,9 (plus 25,7) angegeben.

Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.

Website: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.