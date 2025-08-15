Rückwirkend zum 01.01.2025 geht die Dyrbusch & Uhl GmbH zur blau direkt-Gruppe. Das ist in letzter Zeit der zweite Anschluss in der Region. Geschäftsführer Tobias Dyrbusch und das gesamte Team bleiben an Bord. Andreas Uhl bleibt in beratender Rolle tätig, während Peter Dyrbusch den Ruhestand antritt. Die Dyrbusch & Uhl GmbH hat sich rückwirkend zum 01.01.2025 der blau direkt-Gruppe angeschlossen. blau direkt erweitert damit seine Präsenz in Bayern. Zuletzt wurde bekannt gegeben, dass die WRP Finanzconsult ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact