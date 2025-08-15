Mit Gregor Langer wird ein erfahrener Branchenexperte Teil der Geschäftsführung bei der Würth Versicherungsdienst GmbH. Das Unternehmen ist für die Belange der Mitarbeitenden des Würth Konzerns und seiner Tochtergesellschaften zuständig. Die Würth Versicherungsdienst GmbH hat einen neuen Geschäftsführer: Seit 01.07.2025 führt Gregor Langer das Unternehmen gemeinsam mit Axel Ziemann. Seit mehr als 20 Jahren hat der Würth Versicherungsdienst die Belange aller Mitarbeitenden des Würth Konzerns und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
