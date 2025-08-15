"Der größte reine Biotech-Betrug in den USA gemessen an der Marktkapitalisierung", hat Scorpion Capital vor Kurzem auf der Kurznachrichtenplattform X geschrieben. Der aktivistische Leerverkäufer knöpft sich in einem neuen Short-Report die Biotechnologie-Gesellschaft Soleno Therapeutics vor und erhebt schwere Vorwürfe.Der Report basiere "auf einer viermonatigen Untersuchung mit mehr als 30 Forschungsinterviews und umfangreichen pharmakologischen, wissenschaftlichen und statistischen Arbeiten", so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
