Mainz (ots) -
Woche 33/25
Fr., 15.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, 1. Runde
DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
. . .
23.10 heute journal spezial (HD/UT)
Moderation: Marietta Slomka
23.15 heute-show spezial
23.50 Till Tonight (VPS 23.45)
0.20 heute journal update (HD)
Moderation: Christoph Wiesel-Lancé
0.35 aspekte (VPS 0.15)
1.20 Ermittler! (VPS 1.00)
2.00 Terra X History (VPS 1.45)
Die Windsors. Eine neue Generation
2.50 The Break-Up Club (VPS 3.15)
4.30 Bares für Rares - Händlerstücke (HD/UT)
Deutschland 2025
5.00- plan b: Die Klimaretter
5.30
("Terra X: Giganten der Kunst" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6097826
Woche 33/25
Fr., 15.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, 1. Runde
DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
. . .
23.10 heute journal spezial (HD/UT)
Moderation: Marietta Slomka
23.15 heute-show spezial
23.50 Till Tonight (VPS 23.45)
0.20 heute journal update (HD)
Moderation: Christoph Wiesel-Lancé
0.35 aspekte (VPS 0.15)
1.20 Ermittler! (VPS 1.00)
2.00 Terra X History (VPS 1.45)
Die Windsors. Eine neue Generation
2.50 The Break-Up Club (VPS 3.15)
4.30 Bares für Rares - Händlerstücke (HD/UT)
Deutschland 2025
5.00- plan b: Die Klimaretter
5.30
("Terra X: Giganten der Kunst" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6097826
© 2025 news aktuell