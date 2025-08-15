© Foto: Andres Victorero - Zoonar.com/Andres VictoreroXRP ist durch milliardenschwere Liquidationen gefallen, die besonders durch US-Finanzminister Scott Bessents widersprüchliche Aussagen und Inflationssorgen verursacht wurden.Der Kryptomarkt hat innerhalb von 24 Stunden über 1 Milliarde US-Dollar an Marktwert verloren. Besonders hart traf es XRP, das nach einer massiven Verkaufswelle kurzfristig um 7 Prozent abrutschte und auf den tiefsten Stand seit über einer Woche fiel. Intraday-Schock: 437 Millionen US-Dollar XRP in einer Stunde verkauft Laut Marktdaten wechselten zum Höhepunkt des Abverkaufs innerhalb nur einer Stunde 436,98 Millionen XRP den Besitzer - ein Rekordwert für das laufende Quartal. Damit testete der Kurs die kritische …Den vollständigen Artikel lesen ...
