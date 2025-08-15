Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Das 19. China Brand Festival wurde vom 7. bis 11. August 2025 erfolgreich in Shenzhen veranstaltet. Das diesjährige Thema lautet "KI und globale Expansion". Insgesamt 10.000 Gäste haben sich in der Stadt der Innovation eingefunden, um an parallelen Foren, der Brand Expo, den Entrepreneurs' Sports Games, den Brand Leaders Face-to-Face-Sessions und anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Mehr als 2.000 Menschen nahmen an der Eröffnungsfeier teil.Während der Veranstaltung veröffentlichte die TopBrand Union die TopBrand 2025 "Top 500 Global Brands list", die nun schon im vierten Jahr erscheint. Microsoft liegt mit einem Markenwert von 1.062,505 Mrd. USD an erster Stelle, gefolgt von NVIDIA mit 1.046,760 Mrd. USD an zweiter Stelle und Apple mit 997,685 Mrd. USD an dritter Stelle. Amazon, Alphabet (Google), Saudi Aramco, Walmart, Meta (Facebook), Berkshire Hathaway und Broadcom belegten jeweils die Plätze vier bis zehn. PetroChina rangiert auf Platz 14 und ist damit die am höchsten bewertete chinesische Marke.Dr. Wang Yong, Vorsitzender der TopBrand Union und Präsident des China Brand Festival, wies darauf hin, dass in der kürzlich veröffentlichten "Fortune 2025 Global 500"-Liste 130 Unternehmen aus China aufgeführt sind, nur acht weniger als in den Vereinigten Staaten. In dieser TopBrand 2025-Rangliste der "Top 500 Global Brands" ist die Zahl der chinesischen Unternehmen jedoch weniger als halb so hoch wie die der US-amerikanischen. Dies zeigt, dass zwischen dem Markeneinfluss chinesischer Unternehmen und ihrer Wirtschaftskraft noch immer eine große Lücke klafft und dass noch viel zu tun bleibt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750602/The_TopBrand_2025__Top_500_Global_Brands_list__released_Microsoft.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-topbrand-2025-top-500-global-brands-liste-wurde-veroffentlicht-wobei-microsoft-den-ersten-platz-belegt-302531058.htmlPressekontakt:Yan Zhang,zhangyan@brandcn.comOriginal-Content von: Topbrand Union, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164939/6097833