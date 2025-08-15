Krefeld, Deutschland (ots/PRNewswire) -XCMG Machinery (SHE:000425) hat kürzlich eine Flotte kompakter hydrostatischer Radlader vom Typ XC908HST nach Hamburg und Deutschland ausgeliefert und damit seinen Kunden hocheffiziente und umweltfreundliche Baulösungen bereitgestellt.Als Maßstab für die globale Baumaschinentechnologie stellt Europa außergewöhnlich hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Maschinen, die Einhaltung von Umweltvorschriften und die Lebenszykluskosten - ein Markt, der historisch gesehen von europäischen und amerikanischen Marken dominiert wird.Durch den Einsatz modernster Technologien und gemeinsamer Innovationen aus seinen globalen Forschungs- und Entwicklungszentren ist es XCMG gelungen, in den Markt für High-Eid-Maschinen in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien vorzudringen und dort eine großflächige Präsenz und eine breite Marktabdeckung zu erreichen.Die kompakten Maschinen von XCMG sind für ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit bekannt und werden häufig in der kommunalen Instandhaltung, in der modernen Landwirtschaft und Viehzucht, in der Logistik, in Lagerhäusern und in anderen Bereichen eingesetzt.Der kompakte Radlader XC908HST wurde speziell für raue Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnet sich durch eine verbesserte Arbeitseffizienz und Kraftstoffeffizienz aus.- Hydrostatische Getriebetechnologie - Bietet eine stufenlose Drehzahlregelung ohne Rückschlag für einen reibungslosen Betrieb, eine effiziente Kraftübertragung und minimale Energieverluste.- Optimierte Hydraulik- und Antriebssysteme - Steigerung der Produktivität um fast 30 % und Senkung des Kraftstoffverbrauchs um etwa 10 %, bei vollständiger Einhaltung der Abgasnormen Euro V und T4F.- Bedienerorientiertes Kabinendesign - Bietet Rundumsicht, einen geräuscharmen Betrieb, einen verstellbaren Sitz und einen FNR-integrierten Joystick, der den Präferenzen europäischer Fahrer für integrierte Bedienelemente entspricht.- Wartungsfreundlicher Zugang - Eine um 30° seitlich kippbare Kabine und eine um 80° nach hinten kippbare Motorhaube gewährleisten eine schnelle und einfache Wartung.- Kompatibilität mit mehreren Anbaugeräten - Ermöglicht die schnelle Anbringung von Schaufeln, Gabeln, Kehrmaschinen, Schnecken und vielem mehr, um unterschiedlichen Einsatzanforderungen gerecht zu werden.- Ein deutscher Kunde aus Hamburg lobte den XC908HST mit den Worten: "Er ist leistungsstark und hocheffizient, um die vielfältigen Anforderungen unseres Werks zu erfüllen, und der zuverlässige, lokalisierte Service von XCMG gibt uns absolute Sicherheit."Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach effizienten, flexiblen und vielseitigen Kompaktbaumaschinen baut XCMG seinen Wettbewerbsvorteil durch ein umfassendes Produktportfolio weiter aus und bietet Kunden weltweit maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand.Angetrieben von einer kundennahen internationalen Strategie wird XCMG seine Präsenz in Europa weiter ausbauen und intelligentere, umweltfreundlichere und effizientere Lösungen für kompakte Baumaschinen anbieten.Weitere Informationen über die Kompaktmaschinen von XCMG finden Sie unter https://www.xcmgglobal.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2751331/XCMG_Delivers_Batch_of_Compact_Hydrostatic_Loaders_to_the_European_Market.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-liefert-eine-reihe-kompakter-hydrostatischer-lader-an-den-europaischen-markt-302531061.htmlPressekontakt:Shuangshuang Zhu,812979157@qq.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/6097835