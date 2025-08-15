© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGEDer technologische Wettlauf um die Marktführerschaft in der künstlichen Intelligenz vergrößert die Kluft zwischen großen und kleinen US-Technologieaktien so stark wie noch nie in den vergangenen 30 Jahren. Während Branchengrößen wie Microsoft und Nvidia seit Jahresbeginnrichtig gut zugelegt haben und damit den Large-Cap-Technologieindex zweistellig nach oben trieben, liegt der Small-Cap-Technologieindex leicht im Minus. Die Dominanz der Megacaps ist nicht neu Das Ausmaß der Outperformance lässt Analysten zufolge immer weniger Chancen für kleinere Unternehmen, den Rückstand aufzuholen. "Für eine Outperformance sind bestimmte Ressourcen erforderlich, und deshalb schneiden die Large Caps so …Den vollständigen Artikel lesen ...
