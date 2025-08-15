Traka, ein Unternehmen der ASSA ABLOY-Gruppe und weltweit führender Anbieter von intelligenten Schlüssel- und Gerätemanagementlösungen, freut sich, sein 30-jähriges Innovationsjubiläum im Bereich intelligentes Schlüssel- und Asset-Management bekannt zu geben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250808117292/de/

Traka feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum nach seiner Gründung im Jahr 1995.

Was als maßgeschneiderte Lösung für British Airways begann, hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Schlüssel- und Asset-Management-Lösungen entwickelt. Traka feiert nun sein 30-jähriges Bestehen und blickt auf drei Jahrzehnte Innovation, Expansion und Einfluss in mehr als 30 Branchen weltweit zurück.

1995 stellte sich John Kent, Gründer von Traka, einer einzigartigen Herausforderung: British Airways benötigte eine sichere und nachverfolgbare Methode zur Verwaltung wichtiger Schlüssel, die es auf dem Markt noch nicht gab. Kent baute den ersten Traka-Schlüsselschrank und legte damit den Grundstein für eine neue Kategorie im Bereich der Zutrittskontrolle.

Dieser erste elektronische Schlüsselschrank war nur der Anfang.

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich Traka von einem Hardware-Hersteller zu einem umfassenden Technologieanbieter gewandelt. Das Angebot an intelligenten Schließfächern und elektronischen Schlüsselschränken wurde um Lösungen für die Aufbewahrung von Waffen und Beweismitteln, Flottenfahrzeugen, Fertigungswerkzeugen, Einzelhandelsgütern, Behörden und sensiblen Geräten und Räumen erweitert, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen von Umgebungen mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind.

Die Einführung von TrakaWEB, einer leistungsstarken zentralisierten Plattform, hat die Art und Weise, wie Unternehmen den Zutritt überwachen und kontrollieren, neu definiert. Mit Echtzeit-Transparenz und automatisierten Prüfprotokollen haben die Systeme von Traka Kunden dabei unterstützt, von einer reaktiven zu einer proaktiven Vermögensverwaltung überzugehen und so die Verantwortlichkeit und betriebliche Effizienz zu steigern.

Nach der Übernahme durch die ASSA ABLOY Group 2012 hat Traka seine globale Reichweite und technische Innovation weiter ausgebaut und sich in führende Zutrittskontroll- und Compliance-Plattformen integriert.

Heute vertrauen Unternehmen aus allen Branchen auf die intelligenten Systeme von Traka, darunter kritische Infrastrukturen, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, das Transportwesen, Strafverfolgungsbehörden, Behörden, Rechenzentren und viele mehr. Traka ist in mehr als 70 Ländern tätig und unterstützt Nutzer in mehreren Sprachen. Das Unternehmen wird von Teams unterstützt, die bei Bedarf vor Ort und bei wichtigen Entscheidungen weltweit verfügbar sind.

"Der Erfolg von Traka basiert seit jeher darauf, dass wir uns die realen Herausforderungen unserer Kunden anhören", so Mike Rimmington, Senior Vice President Head of Key and Asset Management bei ASSA ABLOY Global Solutions. "Dieser Meilenstein ist nicht nur eine Feier unserer Vergangenheit, sondern auch eine Verpflichtung, auch in Zukunft innovativ zu bleiben."

Mit Blick auf die Zukunft setzt Traka seine intelligente Expansion fort und unterstützt Unternehmen mit intelligenteren und sichereren Lösungen dabei, das zu schützen, was ihnen am wichtigsten ist

Über Traka

Traka ist Teil von ASSA ABLOY Global Solutions, einem Anbieter von sicheren und nachhaltigen Spitzentechnologielösungen für die physische und digitale Zutrittskontrolle. Als Komplettanbieter ist ASSA ABLOY Global Solutions Teil der ASSA ABLOY Group. Als weltweit führender Anbieter von Zutrittslösungen ist die Gruppe mit 61.000 Mitarbeitern weltweit tätig und nimmt führende Positionen in Bereichen wie effiziente Türöffnung, vertrauenswürdige Identitäten und Eingangskontrolle ein.

Traka ist weltweit führend bei intelligenten Managementlösungen für Schlüssel und Geräte. Ihre Lösungen helfen Unternehmen, ihre wichtigen Vermögenswerte besser zu kontrollieren, die Produktivität und Verantwortlichkeit zu verbessern und Risiken in kritischen Prozessen zu reduzieren.

Traka investiert kontinuierlich in die Entwicklung von Technologien, um führende, innovative, sichere und effektive Lösungen für die Herausforderungen zu bieten, denen Unternehmen bei der Verwaltung von Schlüsseln und Geräten gegenüberstehen. Die Lösungen sind auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden zugeschnitten und bieten ihnen den größtmöglichen Nutzen und die größte Wirkung für ihr Geschäft.

Weitere Informationen über Traka und unsere innovativen Lösungen finden Sie auf unserer Website unter www.traka.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250808117292/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Heather Fraser

Marketing Manager, Traka Americas

hfraser@trakausa.com

Mobiltelefon: 904-607-0886