Mainz (ots) -
Woche 34/25
Sa., 16.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 6.15 Uhr beachten:
6.15 Simon
6.25 Meine Freundin Conni (VPS 6.30)
6.35 Meine Freundin Conni (VPS 6.40)
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
6.55 Bibi Blocksberg (VPS 7.00)
7.20 Taylors Welt der Tiere (VPS 7.25)
7.35 Klincus - Die fantastische Welt von Frondosa (VPS 7.40)
7.55 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.10)
8.10 Peter Pan - Neue Abenteuer (VPS 8.25)
8.30 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.45)
8.45 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 9.00)
8.55 Bibi und Tina (VPS 9.10)
9.20 Astrid Lindgren: (VPS 9.35)
Pippi Langstrumpf
9.45 Astrid Lindgren: (VPS 10.00)
Pippi Langstrumpf
10.10 ZDFheute live (HD/UT)
Moderation: Philip Wortmann
(Weiterer Ablauf ab 10.25 Uhr wie vorgesehen.
"Simon" um 6.20 Uhr sowie "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" um 8.00 Uhr
entfallen.)
________________________________
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 Der Samstagskrimi
Erzgebirgskrimi - Familienband
21.45 heute journal (VPS 22.45)
22.00 Der Staatsanwalt (VPS 21.45)
(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6097846
Woche 34/25
Sa., 16.8.
Bitte geänderten Programmablauf ab 6.15 Uhr beachten:
6.15 Simon
6.25 Meine Freundin Conni (VPS 6.30)
6.35 Meine Freundin Conni (VPS 6.40)
6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)
6.55 Bibi Blocksberg (VPS 7.00)
7.20 Taylors Welt der Tiere (VPS 7.25)
7.35 Klincus - Die fantastische Welt von Frondosa (VPS 7.40)
7.55 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.10)
8.10 Peter Pan - Neue Abenteuer (VPS 8.25)
8.30 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.45)
8.45 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 9.00)
8.55 Bibi und Tina (VPS 9.10)
9.20 Astrid Lindgren: (VPS 9.35)
Pippi Langstrumpf
9.45 Astrid Lindgren: (VPS 10.00)
Pippi Langstrumpf
10.10 ZDFheute live (HD/UT)
Moderation: Philip Wortmann
(Weiterer Ablauf ab 10.25 Uhr wie vorgesehen.
"Simon" um 6.20 Uhr sowie "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" um 8.00 Uhr
entfallen.)
________________________________
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 Der Samstagskrimi
Erzgebirgskrimi - Familienband
21.45 heute journal (VPS 22.45)
22.00 Der Staatsanwalt (VPS 21.45)
(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6097846
© 2025 news aktuell