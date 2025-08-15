The Mobility House bietet mit dem Alpitronic Hypercharger HYC49 einen Schnelllader mit maximal 49,9 kW Ladeleistung an. Bei dem Modell handelt es sich eigentlich um einen HYC50, bietet aber ab Werk 100 Watt weniger Ladeleistung. Der Clou: Damit fällt das Modell unter die 50-kW-Grenze der AFIR und muss kein Bezahl-Terminal bieten. Noch bevor die AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) am 13. April 2024 in Kraft trat, sorgte sie schon im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
