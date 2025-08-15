© Foto: Marc Sendra Martorell - unsplash.comHoward Marks sieht keine Übertreibung bei Apple, Nvidia & Co. - dafür aber bei den restlichen 493 S&P-500-Werten, deren Bewertungen laut dem Oaktree-Mitgründer inzwischen "besorgniserregend" hoch seien. Der renommierte Investor Howard Marks, Co-Vorsitzender von Oaktree Capital Management, sieht in den "Magnificent Seven" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla - trotz ihrer starken Kursgewinne keine Überbewertung. In einem aktuellen Memo betont Marks, dass der Wert eines Unternehmens langfristig immer an Fundamentaldaten gebunden sei, auch wenn Marktstimmungen zeitweise zu Über- oder Unterbewertungen führten. "Wenn die Mehrheit der Anleger bullish ist, treiben sie die …Den vollständigen Artikel lesen ...
