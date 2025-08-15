Könnte die Rallye von 2025 so enden wie 1999/2000? Jim Cramer sieht maßgebliche Unterschiede zum Dotcom-Crash vor einem Vierteljahrhundert. Die Älteren werden sich erinnern: Um die Jahrtausendwende entwickelte sich eine der spektakulärsten Blasenbildungen der Börsengeschichte, die dann im März 2000 zerplatzte. Könnte der jüngste Traumlauf an den US-Börsen einen ähnlichen Verlauf nehmen?Jim Cramer, der wohl bekannteste Fernseh-Börsenguru der USA, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
