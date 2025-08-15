DJ Aktien Schweiz freundlich - Warten auf Treffen Trump-Putin

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat sich der schweizerische Aktienmarkt ins Wochenende verabschiedet. Trotz der positiven Grundstimmung wollten sich die Anleger aber nicht zu weit aus der Deckung wagen. Denn im späteren Tagesverlauf steht das mit Spannung erwartete Treffen der Präsidenten der USA und Russlands an, bei dem über ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine gesprochen werden soll. Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten. Während sich die Einzelhandelsumsätze im Juli erwarteten Rahmen erhöht hatten, hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im August deutlich eingetrübt. Der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung blieb hinter den Erwartungen zurück; die Inflationserwartungen stiegen aufgrund der US-Zollpolitik. Die Daten finden starke Beachtung, denn der private Konsum steht für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.074 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 16,58 (zuvor: 17,1) Millionen Aktien. Gesucht waren im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen Pharmawerte: Die beiden SMI-Schwergewichte Novartis und Roche rückten um 0,9 und 2,4 Prozent vor. Alcon und Lonza gewannen 1,6 und 0,5 Prozent.

Mit Nestle (+0,4%) stützte ein weiteres Schwergewicht den Leitindex. Ein pessimistischer Ausblick des US-Chipausrüsters Applied Materials belastete Technologiewerte. Logitech gaben um 0,5 Prozent nach. VAT Group verloren 2,9 Prozent.

Eine mögliche Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Advent International verhalf in der zweiten Reihe U-Blox zu einem Kurssprung um 24,4 Prozent. U-Blox bestätigte Verhandlungen mit Advent, über die zuvor Medien berichtet hatten. Lindt & Sprüngli schlossen gut behauptet. Einem Medienbericht zufolge erwägt der Schokoladenhersteller wegen der US-Strafzölle die Verlagerung der Herstellung verschiedener Produkte, darunter von Schokoladenhasen, in die USA.

August 15, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)

