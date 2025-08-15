Der Zollstreit zwischen den USA und dem größten Feingold-Exporteur Schweiz hat die Märkte aufgeschreckt. Experte Thorsten Polleit erklärt bei wO TV, worauf bei Goldkauf zu achten ist.Ein Bericht über angebliche US-Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Goldimporte hat die Märkte Anfang August durcheinandergewirbelt: Gold-Futures an der Comex sprangen auf über 3.534 US-Dollar, Spotpreise zogen nach. Der Hintergrund: Die Schweiz liefert rund 70 Prozent des weltweit gehandelten Feingolds - ein Handelshemmnis hätte dramatische Folgen. Die Preisdifferenz zwischen New York und London kletterte zeitweise auf 100 US-Dollar je Feinunze, ein für den globalen Goldmarkt ungewöhnlicher Bruch. Kurz darauf …Den vollständigen Artikel lesen ...
