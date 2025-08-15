© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo

Hedgefonds-Manager Michael Burry, der durch seine frühe Warnung vor der Subprime-Hypothekenkrise berühmt wurde, hat massiv in Aktien und Call-Optionen des angeschlagenen Krankenversicherers UnitedHealth investiert.Laut einer Pflichtmitteilung hielt Burrys Scion Asset Management zum Ende Juni Call-Kontrakte auf 350.000 UnitedHealth-Aktien, deren Wert, Ausübungspreis und Laufzeit nicht bekannt sind. Der Nominalwert der zugrunde liegenden Aktien lag Ende des zweiten Quartals bei über 109 Millionen US-Dollar. Anleger profitieren von Calls, wenn der Kurs des Basiswerts steigt. Ob Burry diese Position noch hält, ist unklar. Sein direktes Aktienengagement in UnitedHealth war mit 20.000 Anteilen - …