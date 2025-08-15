© Foto: Wang Ying - XinHuaChina-Ausverkauf bei Bridgewater Associates: Der Fonds trennt sich von allen chinesischen Werten. Auch die chinesische Wirtschaft schwächelt.Der Hedgefonds-Riese Bridgewater Associates hat sich im zweiten Quartal von an US-Börsen notierten chinesischen Aktien getrennt. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten aktuellen Quartalsbericht an die US-Börsenaufsicht SEC - dem sogenannten 13F - hat der Fonds seine Beteiligungen an mehreren chinesischen Unternehmen vollständig verkauft, darunter Schwergewichte wie Baidu, Alibaba, JD.com, PDD Holdings, Nio, Trip.com und Yum China. Weitere veräußerte Positionen waren Qifu Technology und Ke Holdings. Bridgewater reduzierte zudem seine Beteiligung an …Den vollständigen Artikel lesen ...
