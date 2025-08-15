Bitcoin-Kurs korrigiert heute 0,54 %: Das steckt dahinter

Obwohl das letzte Bitcoin-Allzeithoch erst einen Tag zurückliegt, scheint sich die Stimmung aufgrund der Wirtschaftsdaten wieder deutlich verschlechtert zu haben. Was Sie in diesem Zusammenhang wissen sollten und in nächster Zeit zu erwarten ist, wird in diesem Beitrag behandelt.

Wirtschaftsdaten bringen Bitcoin-Kurs unter Druck

Nachdem noch im Zuge der Verhandlungsfortschritte zwischen Russland und den USA gestern ein neues Bitcoin-Allzeithoch von 124.457,12 USD erreicht wurde, kam es nicht zu einer impulsiven Rally, sondern einem steilen Abverkauf, der vor allem die gehebelten Investoren aus dem Markt geworfen hat.

So kam es nach der Veröffentlichung des Produzentenpreisindex und der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die beide die Chance für eine Zinssenkung im September um rund 10 % verringert haben, zu einem Abverkauf, welcher Bitcoin-Long-Futures im Umfang von 883,01 Mio. USD liquidierte.

Bitcoin-Futures-Liquidationen | Quelle: CoinGlass

Schließlich wurde bei den monatlichen Veränderungen der Produzentenpreise ein Anstieg von 0,9 % anstelle der prognostizierten 0,2 % gesehen, was das größte Plus seit dem März des Jahres 2022 ist. Da dieser als Frühindikator für die Verbraucherpreisinflation verstanden wird, ist auch bei ihnen in nächster Zeit mit Preisteuerungen zu rechnen.

Diese Annahme wurde heute auch von der Erhöhung der Importpreise widergespiegelt, welcher mit 0,4 % höher als die Prognose von 0,1 % war. Aber auch der Uni Michigan geht mittlerweile von einer Inflation von 4,9 % anstelle von 4,4 % aus, was auf die Erhöhung der US-Zölle und den Handelskrieg zurückzuführen ist.

Bullische Ereignisse könnten Bitcoin-Kurs bald antreiben

Dennoch gab es auch einige positive neue Entwicklungen abseits der Kryptoindustrie zu vermelden, welche sich positiv auf den Krypto-Markt auswirken können. So sind die Einzelhandelsumsätze in den USA heute mit 0,5 % um 0,1 % schlechter als die Konsenserwartungen und 0,4 % geringer als der vorherige Messzeitraum ausgefallen.

Da der private Konsum in den USA seit Jahren rund 66 bis 70 % des Bruttoinlandsproduktes ausmacht, handelt es sich auch um einen wichtigen Indikator für die Wirtschaft. Zudem haben die Arbeitsmarktdaten und deren hohen Revisionen zuletzt schon die Chance auf die ersten Zinssenkungen deutlich erhöht.

Fed Fund Futures | Quelle: CME Group

Während die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte am 19. September bereits bei 100 % lag, ist sie von gestern auf heute auf 88,78 gefallen. Schließlich sind Ende des Monats noch Verbraucherpreisdaten zu erwarten. Dennoch rechnen viele Finanzexperten damit, dass es im nächsten Monat zu einer weiteren Zinsreduktion kommen wird.

Mit dieser würde weitere Liquidität in den Krypto-Markt gelangen und neue Allzeithochs möglich machen. Saisonal ist bis Anfang Oktober jedoch mit etwas Gegenwind zu rechnen, während der Rest des Jahres historisch bullisch war. Allerdings kommen dieses Mal dann vermehrt die Auswirkungen der US-Zölle zum Tragen, was Zinssenkungen verzögern und Korrekturen auslösen kann.

Bitcoin-Sparplan stellt für Anfänger sicherste Strategie dar

Um die richtigen Ein- und Ausstiege auf dem Krypto-Markt zu erwischen, erfordert es jede Menge Erfahrungen, Tools und mehr, um keinen wichtigen Faktoren zu übersehen. Anfänger können dabei von Einzelaspekten zu stark beeinflusst werden, während sie das größere Bild aus den Augen verlieren.

Aus diesem Grunde hat sich bei ihnen eher eine Investmentstrategie mit einem Durchschnittskosteneffekt durchgesetzt. Dabei wird in regelmäßigen Abständen in Kryptowährungen investiert, wobei dies idealerweise vor dem 1. oder 15. eines jeden Monats geschehen sollte, weil danach die meisten anderen investieren und die Preise hochtreiben.

Eine hervorragende Möglichkeit in dieser Hinsicht bietet die nicht verwahrende Best Wallet mit ihrer Multichain-Funktionalität. Somit können Investoren nicht nur jede Menge Zeit und Mühe, sondern auch Gebühren sparen.

Aber auch sonst finden die Nutzer alle wichtigen Tools für das Web3 praktisch an einem Ort.



