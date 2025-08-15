© Foto: Sina Schuldt - dpaDie dänische Windkraft-Pionier Orsted hat in einer Woche 30 Prozent an Börsenwert verloren. Der neue CEO versucht das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Ihm steht eine schwere Aufgabe bevor.Nach mehr als neun Jahren an der Börse hat das dänische Unternehmen in dieser Woche alle Kursgewinne seit dem IPO wieder eingebüßt. Grund ist ein geplanter Aktientausch zur Kapitalbeschaffung von bis zu 60 Milliarden Dänischen Kronen (rund 9,4?Milliarden US-Dollar). Die Aktie rauschte als Reaktion um mehr als 30 Prozent in den Keller. Analysten sehen jedoch keine schnelle Erholung. Und der nächste Rückschlag folgte am Donnerstag: S&P Global Ratings stufte Orsteds langfristige Bonität auf BBB- herab, …Den vollständigen Artikel lesen ...
